الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة وسط التعافي من أزمة القطاع المصرفي

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة التداولات، اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، على ارتفاع، مع استمرار التعافي من تداعيات أزمة القطاع المصرفي.

أداء الأسهم الأوروبية

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3% ليسجل 450.2 نقطة.

وارتفع فوتسي 100 البريطاني 1.07%، إلى 7 آلاف و564 نقطة، ونما داكس الألماني 1.2% مسجلًا 15 ألفًا و328 ألف نقطة، وصعد كاك الفرنسي 1.4% عند 7 آلاف و186 نقطة.

وشهد سهم «يو بي إس» ارتفاعًا 3.7% بعد إعلان البنك السويسري عودة سيرجيو إيرموتي إلى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بداية من 5 إبريل المقبل.

وجاء صعود البورصات الأوروبية رغم تفتيش السلطات الفرنسية مكاتب 5 بنوك في باريس، للاشتباه بتورطها في احتيال مالي.