الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة بعد بيانات اقتصادية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة التداولات، اليوم الأربعاء 22 مارس 2023، على ارتفاع، بعد بيانات اقتصادية وقبيل صدور قرار الفائدة الأمريكية.

بيانات اقتصادية

و صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% ليصل إلى 447.1 نقطة، وارتفع فوتسي 100 البريطاني 0.4% إلى 7566 نقطة، وزاد داكس الألماني 0.1% عند 15216 ألف نقطة، وصعد كاك الفرنسي 0.3% مسجلًا 7131 نقطة.

ويترقب المستثمرون إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات برفع الفائدة 25 نقطة أساس.

وأظهرت بيانات اليوم أن التضخم في المملكة المتحدة عاود التسارع، وصعد مؤشر أسعار المستهلكين 10.4% في فبراير 2023، مقابل 10.1% في يناير.