الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة بعد بيانات اقتصادية

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة، اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية ومع استمرار رصد آفاق السياسة النقدية.

وفشل اقتصاد منطقة اليورو في النمو خلال الربع الرابع من العام الماضي، بعد تعديل القراءة الأولية بالخفض والتي أظهرت نموًا 0.1%.

أداء الأسهم الأوروبية

وكشفت بيانات منفصلة أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفع بنسبة 3.5% خلال يناير على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات بصعود 1.4%.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” في اليوم الثاني لشهادته أمام الكونجرس الأمريكي إن البنك لم يتخذ قرارًا بشأن وتيرة رفع الفائدة هذا الشهر، بعد أن أثار قلق الأسواق بالأمس عقب ترجيح استمرار رفع الفائدة لمستويات أعلى من المتوقع سابقًا.

وفي ختام التداول، صعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة طفيفة تبلغ 0.08% أو ما يعادل 0.4 نقطة ليسجل 460.9 نقطة.

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.1% (+10 نقاط) إلى 7929 نقطة، وزاد “داكس” الألماني 0.5% (+72 نقطة) مسجلًا 15.631 ألف نقطة، بينما انخفض “كاك” الفرنسي 0.2% (-14 نقطة) عند 7324 نقطة.