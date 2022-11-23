الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة بعد صدور بيانات اقتصادية

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الأربعاء على ارتفاع، بعد صدور بيانات اقتصادية ومع تقييم آفاق السياسة النقدية، وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.6% أو ما يعادل نقطتين ليصل إلى 438.8 نقطة.

أداء الأسهم الأوروبية

كما زاد “فوتسي 100” البريطاني بنحو 0.2% (+12 نقطة) عند 7465 نقطة، وارتفع “داكس” الألماني بنسبة طفيفة بلغت 0.04% (+5 نقاط) إلى 14.427 ألف نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي بنحو 0.3% (+21 نقطة) مسجلًا 6679 نقطة.

وسجل مؤشر “ستاندرد آند بورز جلوبال” لمديري المشتريات المركب في منطقة اليورو 47.8 نقطة في نوفمبر الجاري، ما يعتبر أفضل من المسجل في أكتوبر الماضي عند 47.3 نقطة، لكنه لايزال في نطاق الانكماش أدنى 50 نقطة.

وشهد سهم “كريدي سويس” هبوطًا بنحو 6.1% اليوم، بعد أن وافق البنك السويسري على زيادة رأس المال 4 مليارات فرنك (4.2 مليار دولار)، لتمويل خطط الهيكلة الاستراتيجية.

وينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، لتقييم رؤية أعضاء لجنة السوق المفتوحة بشأن السياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي.