الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متراجعة وسط القلق حيال الاقتصاد العالمي

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الأربعاء على هبوط للجلسة السادسة على التوالي، مع القلق حيال الاقتصاد العالمي وقبل صدور بيانات مرتقبة.

وفي نهاية الجلسة هبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.5% أو ما يعادل نقطتين ليسجل 385.8 نقطة، وتراجع “فوتسي 100” البريطاني 0.9% (-59 نقطة) عند 6826 نقطة.

أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية

وانخفض مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.4% (-48 نقطة) إلى 12.172 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي 0.2% (-14 نقطة) مسجلًا 5818 نقطة.

ويرصد المستثمرون حالة التقلبات في الأسواق المالية البريطانية، بعد أن دعا محافظ بنك إنجلترا “أندرو بيلي” صناديق التقاعد لإعادة موازنة مراكزهم الاستثمارية خلال 3 أيام قبل توقف عمليات الشراء الطارئة للسندات.

وشهد العائد على السندات الحكومية البريطانية ارتفاعات قوية اليوم، حيث صعد العائد على السندات لآجل 30 عامًا عند 5.10% لأول مرة في 20 عامًا.

وأظهرت بيانات، اليوم، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا، خلال أغسطس، بنسبة 0.3%، وهو أول انكماش منذ شهرين، مما يعزز المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في البلاد.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة، غدًا الخميس، بالإضافة إلى انتظار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.