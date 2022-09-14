الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متراجعة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء موسعة خسائرها من الجلسة السابقة بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة عززت التوقعات لزيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، لكن مكاسب لأسهم النفط كبحت الانخفاضات.

تراجع الأسهم الأوروبية

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضاً 0.9%. وجاءت أسهم التعدين والصناعة والسلع الاستهلاكية بين أكبر الخاسرين.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء زيادة أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس، وهو ما عزز الحجة بأن يقرر البنك المركزي الأمريكي ثالث زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة في ختام اجتماعه يوم الأربعاء القادم.

وتضررت الأسواق بشدة عقب تلك البيانات، وفشلت الأسهم الأوروبية في الاستفادة من تعافي بورصة وول ستريت في جلسة اليوم.

وخالف قطاع الطاقة الأوروبي اتجاه السوق ليصعد مؤشره 0.8% مع ارتفاع أسعار النفط بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع زيادة في التحول من الغاز إلى الخام؛ بسبب الأسعار المرتفعة هذا الشتاء.

وارتفع أيضاً مؤشر أسهم شركات التجزئة 0.8% مع تسجيل سهم إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا 3.8% بعد الإعلان عن قفزة 24.5% في مبيعات ستة أشهر، وارتفاع الأرباح على أساس سنوي.