الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متراجعة وسط تسارع التضخم

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة تداولات الأربعاء، مع استمرار القلق بشأن تسارع التضخم وتكاليف الاقتراض في منطقة اليورو.

الأسهم الأوروبية تتراجع

وجاء هبوط البورصات الأوروبية اليوم مع تواصل التقلبات في الأسواق العالمية، وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أن هناك احتمالية لركود الاقتصاد الأمريكي بسبب عمليات رفع الفائدة، لكنه شدد على أن البنك لا يستهدف ذلك مع السعي للسيطرة على التضخم.

وكشفت بيانات اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع 9.1% في مايو الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1982.

وعلى جانب أخر، قال محافظ البنك المركزي السلوفاكي “بيتر كازيمير” ونظيره الفنلندي “أولي رين” بالأمس إن حكومات منطقة اليورو يجب ألا تتوقع دعمًا غير مشروط بموجب الأداة الجديدة للمركزي الأوروبي لوقف ارتفاع تكاليف الاقتراض أكثر من اللازم بالنسبة للبلدان الأكثر مديونية.

وفي نهاية التداولات، هبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.7% أو ما يعادل 3 نقاط تقريبًا ليصل إلى 405.7 نقطة.

كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 0.9% (-63 نقطة) عند 7089 نقطة، وتراجع “داكس” الألماني بنحو 1.1% (-148 نقطة) مسجلًا 13.144 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي 0.8% (-48 نقطة) إلى 5916 نقطة.