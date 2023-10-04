الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة مؤشر فوتسي 100

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء وقاد التراجعات مؤشر فوتسي 100 البريطاني.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1% بنهاية التداولات.

وخالف المؤشر الألماني داكس الأسهم الأوروبية ليرتفع بنسبة 0.1% في ختام التعاملات.

واستقر مؤشر كاك الفرنسي دون تغيير عند الإغلاق.

وسجل المؤشر الإسباني إيبكس خسائر قدرها 0.6% بنهاية تداولات الجلسة.

وكان مؤشر فوتسي 100 البريطاني هو الأكثر تضررا بين مؤشرات الأسهم الأوروبية بخسائر تصل إلى 0.8%.

وسجل المؤشر الإيطالي FTSE MIB خسائر قدرها 0.2% فقط.

وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر، أمس الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركات المرافق والتعدين الحساسة لأسعار الفائدة بينما زادت الرهانات على أن معدلات الفائدة الأميركية ستظل مرتفعة لفترة أطول عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار.

ولقد هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة ليلامس أدنى مستوى له منذ 24 مارس، كما تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت، حيث قاد مؤشر شركات المرافق عمليات التراجع في القطاع، إذ انخفض 2.7% إلى أدنى مستوى له في أكثر من 11 شهرا متأثرا باحتمال رفع أسعار الفائدة.