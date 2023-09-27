الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة فوتسي 100 البريطاني

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية خسائر جماعية ملحوظة بنهاية تداولات اليوم الأربعاء، بقيادة فوتسي 100 البريطاني، كما تراجع مؤشر ستوكس 600 يتراجع بنسبة 0.2%.

وسجل المؤشر الألماني داكس خسائر تصل إلى 0.3% بنهاية التعاملات.

المؤشر الفرنسي كاك هو الأقل تضررا بين الأسهم الأوروبية في ختام التداولات وبنسبة تصل إلى 0.1% فقط.

وتراجع المؤشر الإسباني إيبكس يتراجع بحوالي 0.4% عند الختام.

وتراجع مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 0.3%.

وكان المؤشر البريطاني فوتسي 100 هو الأكثر خسارة بين أسهم أوروبا ويتراجع بنحو 0.5% بنهاية الجلسة الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأوروبية كانت قد افتتحت تداولات اليوم الأربعاء، على تراجع طفيف، وسط استمرار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين وأخرى بشأن إبقاء البنوك المركزية لأسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول، حيث هبط المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش وفي مساره لمواصلة خسائره لجلسة خامسة. وكذلك، هبط المؤشر داكس الألماني 0.2% عند الافتتاح.