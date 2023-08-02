الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متراجعة بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

تراجعت الأسهم الأوروبية بنهاية جلسة الأربعاء، وسط انخفاض شهية الأسواق بعد تخفيض وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أمس الثلاثاء.

خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

وتراجع مؤشر “ستوكس يوروب 600 عند الإغلاق بنسبة 1.35% إلى 460.8 نقطة. فيما انخفض “فوتسي” البريطاني بنسبة 1.35% عند 7561 نقطة،

كما انخفض كل من “داكس” الألماني بنسبة 1.35% إلى 16020 نقطة، و”كاك” الفرنسي بنسبة 1.25% إلى 7312 نقطة، وفق ما أفادت وكالة رويترز.



وخفّضت وكالة “فيتش” تصنيف ديون الولايات المتحدة طويلة الأجل إلى “إيه إيه +”، من “إيه إيه إيه”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فضلًا عن تزايد عبء الدين العام.



ويؤكد غالبية الاقتصاديين حول العالم انعدام تأثير خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على الأسواق.