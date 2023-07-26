الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متراجعة وسط نتائج مخيبة للآمال

قطعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، موجة صعود استمرت ست جلسات وسط نتائج مخيبة للآمال من شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة (إل.في.إم.إتش) بالإضافة إلى توتر السوق قبل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قراره بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

نتائج مخيبة للآمال

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بعد أن سجل أمس الثلاثاء أطول سلسلة مكاسب له منذ يناير.

وتراجع سهم (إل.في.إم.إتش) 5.2 بالمئة ليسجل أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية فيما يقرب من 17 شهرا بعد نمو مبيعاتها بما يتماشى مع التوقعات.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وربما تكون هذه هي الخطوة الأخيرة في حملته القوية للتشديد النقدي.