الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متراجعة وسط تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الأربعاء، وسط تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو عكست تأثر النشاط الاقتصادي بتشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية.

وانخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.75% أو 3 نقاط إلى 457.9 نقطة.

كما هبط “فوتسي 100” البريطاني 1% تقريبًا (-77 نقطة) إلى 7442 نقطة، وتراجع “داكس” الألماني 0.65% (-101 نقطة) مسجلًا 15937 نقطة، وخسر “كاك” الفرنسي 0.8% (-59 نقطة) عند 7310 نقاط.

تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو

وبحسب مسح “إس آند بي جلوبال”، توقف نمو اقتصاد منطقة اليورو في نهاية الربع الثاني، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو -دون الحد الفاصل بين النمو والانكماش عند 50 نقطة- ليسجل أدنى مستوى خلال 6 أشهر عند 49.9 نقطة خلال شهر يونيو.

وتباطأ نمو نشاط الخدمات في المنطقة، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52 نقطة خلال يونيو، مسجلًا أدنى مستوى له في خمسة أشهر.

وبحسب بيانات “يوروستات”، تراجعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنسبة 1.5% على أساس سنوي خلال مايو 2023، بعد زيادة معدلة بالخفض بنسبة 0.9% خلال أبريل، ويعد ذلك الانخفاض الأول منذ ديسمبر 2020.

وأظهرت بيانات منفصلة، تراجع أسعار المنازل في منطقة اليورو للربع الثاني على التوالي، ما يعني أن ارتفاع تكاليف الاقتراض ما زال يلقي بثقله على النشاط في سوق الإسكان، حيث يبلغ متوسط معدلات الرهن العقاري حاليًا 3.58%، ارتفاعاً من 1.78% قبل عام، وفقاً لأرقام البنك المركزي الأوروبي.

ووفقًا للاستطلاع الفصلي للبنك المركزي الأوروبي، انخفضت توقعات الأسر للتضخم خلال الـ 12 شهرًا القادمة إلى 3.9% خلال مايو، من 4.1% خلال أبريل، وهو اتجاه وصفه “أندريه شتشيبانياك”، الاقتصادي لدى بنك “نومورا” الياباني، بأنه ما كان يبحث عنه البنك المركزي، حسبما نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز”.

وتراجع سهم “إيه إم إس أورسام ams-OSRAM” صانعة المصابيح الكهربائية الألمانية بنسبة 13.3% مع التأثر المحتمل بالقيود الصينية الجديدة على تصدير المعادن.