الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة شركات الرعاية الصحية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء متأثرة بهبوط أسهم شركات الرعاية الصحية والمخاوف إزاء توقعات أسعار الفائدة في منطقة اليورو، على الرغم من أن الأرباح القوية التي حققها سهم إنديتكس مالكة علامة زارا عززت مكاسب أسهم شركات البيع بالتجزئة والأسهم الإسبانية.

تراجع شركات الرعاية الصحية

وانخفض المؤشر ستوكس 600 عند الإغلاق 0.2 بالمئة.وتراجعت معظم الأسواق المالية في منطقة أوروبا، غير أن المؤشر إيبكس الإسباني أغلق مرتفعا 0.5 بالمئة عند أعلى مستوى في ستة أسابيع.

وقفز سهم إنديتكس 5.7 بالمئة إلى أعلى مستوى في 6 سنوات تقريبا بعد أن أعلنت شركة التجزئة عن قفزة بلغت 54 بالمئة في أرباحها الفصلية، وهو ما كان أعلى من المتوقع، مضيفة أن وتيرة مبيعاتها لمجموعات موسم الربيع والصيف زادت في مايو.

وقاد مؤشر شركات التجزئة الأوروبية مكاسب القطاع بارتفاع بلغ اثنين بالمئة.

تتوقع الأسواق أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الشهر الجاري لكن لا تزال هناك توقعات بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة أكثر من مرة.

وقال عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت إن البنك سيحتاج لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مرتين على الأقل في يونيو ويوليو، ويجب أن يكون مستعدا لرفعها مجددا إذا ظل التضخم مرتفعا.

وكانت أسهم شركات الرعاية الصحية أكبر الخاسرين في أوروبا، وهو ما محا مكاسب في قطاعات حساسة اقتصاديا مثل النفط والغاز والبنوك.