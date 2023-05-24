الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متراجعة بسبب إخفاق مفاوضات رفع سقف الديون الأمريكية

دفعت موجة بيع جديدة الأسهمَ الأوروبية لتسجيل أكبر خسارة يومية في شهرين، اليوم الأربعاء، مع تأثر المعنويات بعدم إحراز تقدم في مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي وقفزة للتضخم الأساسي في بريطانيا، وتكبد أسهم شركات السلع الفاخرة مزيدًا من الخسائر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 1.8%، مسجلًا أسوأ أداء يومي منذ منتصف مارس، مع تراجع جميع الأسواق المحلية الأوروبية.

الأسهم الأوروبية

وسيجتمع المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون لبحث رفع سقف الدين الأمريكي في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بحسب رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وفق ما “رويترز”.

وتكبدت أسهم الشركات العقارية أكبر الخسائر، إذ انخفض مؤشرها 3%، وتراجع مؤشرا قطاعي السياحة والسفر والتأمين أكثر من 2% لكل منهما.

وهوى مؤشر شركات السلع الفاخرة الأوروبية 1.7% ليلامس أدنى مستوياته في 7 أسابيع، مع استمرار موجة بيع في أسهم القطاع بعد ارتفاعها بشدة، هذا العام.