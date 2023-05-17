الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متراجعة وسط مخاوف التخلف عن سداد الديون

انخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، الأربعاء، إذ تأثرت المعنويات بالمخاوف إزاء قدرة الولايات المتحدة على تفادي التخلف عن سداد الديون، إلى جانب مجموعة من البيانات القاتمة من الشركات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.2%، وكانت أسهم شركات الأغذية والمشروبات والمرافق والعقارات هي الأكثر تضررًا.

ويسود الحذر الأسواق العالمية، في الوقت الذي من المتوقع أن يواصل فيه الرئيس الأميركي جو بايدن محادثاته مع زعماء الكونغرس، في وقت لاحق هذا الأسبوع، حول رفع سقف الدين العام، بينما تعهّد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بتجنب التخلف عن السداد.

تصاعد مخاوف التخلف عن سداد الديون

وقال كريس بوشامب، محلل الأسواق لدى (آي.جي جروب): “ما زال أمامنا وقت على الموعد النهائي، وهناك آمال بإمكانية التوصل لاتفاق بشكل ما خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

وأضاف: “سيؤثر ذلك على الأسواق الأميركية أولًا، ثم ستحذو الأسواق الأوروبية حذوها، وهذا ما نتوقعه للنصف الثاني من مايو. ليس شهرًا جيدًا للأسهم على الإطلاق”.

وتراجع سهم كوميرتس بنك الألماني 3.8%، اليوم الأربعاء، بعدما جاء تقديره لصافي الدخل من الفوائد للعام بأكمله دون توقعات المحللين.

وارتفع سهم مجموعة (يو.بي.إس) 1.1%، بعدما قال البنك السويسري إنه يتوقع أضرارًا مالية قدرها 17 مليار دولار من استحواذه على بنك كريدي سويس، لكنه توقّع أيضًا تحقيق مكاسب استثنائية قدرها 34.8 مليار دولار.