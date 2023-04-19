الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متباينة مع صدور بيانات التضخم من منطقة اليورو

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الأربعاء، مع صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، والتي تشير إلى الحاجة لاستمرار التشديد النقدي من البنوك المركزية.

وتراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.1% أو 0.5 نقطة إلى 468.1 نقطة، لكنه لا يزال قرب أعلى مستوياته خلال 14 شهرًا.

صدور بيانات التضخم من منطقة اليورو

كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 0.1% (-10 نقاط) إلى 7898 نقطة، بينما صعد “داكس” الألماني 0.08% (+12 نقطة) مسجلًا 15.895 ألف نقطة، كما زاد “كاك” الفرنسي 0.2% (+15 نقطة) ليسجل مستوى قياسيا عند 7549 نقطة.

وأظهرت بيانات “يوروستات”، استقرار مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في منطقة اليورو عند 5.7% خلال مارس على أساس سنوي، وهو ما يعني استمرار مستويات التضخم بعيدة عن المستهدفة.

بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 10.1% خلال مارس على أساس سنوي، ليتجاوز التوقعات بارتفاعه إلى 9.8%، لكنه يمثل تراجعًا عن 10.4% المسجلة خلال فبراير.

ويتوقع الاقتصاديون في بنك “جولدمان ساكس” أن يرفع المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ويونيو ويوليو، لكنهم قالوا إن الاختيار بين زيادة 25 و50 نقطة أساس خلال اجتماع مايو سيكون مرتبطًا بمدى انخفاض المخاطر المصرفية ومرونة النمو ومستوى معدل التضخم الأساسي.