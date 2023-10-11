الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متباينة وصعود المؤشر الإيطالي

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية أداء متباين عند إغلاق التعاملات اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة تصل إلى 0.1% فقط.

وكان المؤشر البريطاني فوتسي 100 هو الأقل خسارة بين الأسهم الأوروبية بخسائر قدرها 0.1% عند الإغلاق.

وسجل مؤشر كاك الفرنسي خسائر قدرها 0.3% بنهاية التعاملات. وسجل المؤشر الألماني داكس صعودا بحوالي 0.2%.

وسجل مؤشر MIB الإيطالي ارتفاعات ملحوظة ويكون الأكثر ارتفاعا بين الأسهم الأوروبية بأرباح قدرها 0.4%.

واستقر المؤشر الإسباني IBEX دون تغيير.

أداء مؤشر ستوكس 600

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الأسهم الأوروبية كانت قد سجلت ارتفاعا قويا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، ونجحت في إنهاء التعاملات على أرباح قوية وذلك على الرغم من استمرار الاشتباكات في الشرق الأوسط بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وقوات الاحتلال الاسرائيلي على خلفية عملية طوفان الأقصى.

وخلال تلك التعاملات، ارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.2% عند الإغلاق، وكذلك، ارتفع كل من مؤشر داكس الألماني ومؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة تصل إلى 1.9% وكانوا هم الأقل ربحا بين مؤشرات الأسهم الأوروبية بنهاية تعاملات الجلسة.