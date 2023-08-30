الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متباينة وسط ترقب بيانات التضخم

تباينت مؤشرات الأسواق الأوروبية في ختام تداولات اليوم الأربعاء، بعد ظهور عدد من البيانات الاقتصادية، ومع ترقب إصدار المركزي الأوروبي لبيانات التضخم في المنطقة غدا الخميس.

ترقب بيانات التضخم

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.15% إلى 459.13 نقطة في الختام، بدفع من تراجع المؤشر الفرعي لقطاع المرافق بنسبة 1.9% خلال التداولات.

وارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني وحيدًا عند الإغلاق بنسبة 0.1% إلى 7473 نقطة، بينما تراجع “داكس” الألماني بنسبة 0.25% إلى 15891 نقطة، وانخفض “كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% إلى 7364 نقطة.