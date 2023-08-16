الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متباينة وسط تقييم مؤشرات التضخم البريطاني

تباينت الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الأربعاء، وسط تقييم الأسواق لمؤشرات التضخم البريطاني ، بعد تباطؤ أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال يوليو كما هو متوقع.

واستقر مؤشر “ستوكس يوروب 600” في نهاية الجلسة عند 455.29 نقطة، وسط تباين مؤشرات البورصات الأوروبية، وتراجع أسهم شركات الإعلام.

تقييم مؤشرات التضخم البريطاني

وتراجع “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.45% إلى 7356 نقطة في الختام، بينما ارتفع “داكس” الألماني قليلاً، بنسبة 0.15% إلى 15789 نقطة، فضلاً عن انخفاض “كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% إلى 7260 نقطة.

وأشارت بيانات التضخم في بريطانيا الصادرة الأربعاء، إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 6.8% في يوليو على أساس سنوي، بعدما زادت 7.9% في يونيو، بفضل تراجع أسعار الطاقة.

وظل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والتبغ المتقلبة – عند 6.9% دون تغيير، وأعلى من التوقعات البالغة 6.8%.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني اليوم، ارتفاع أسعار إيجارات المنازل الخاصة في المملكة المتحدة بنسبة 5.3% في الأشهر الاثني عشر المنتهية في يوليو، لتسجل أعلى زيادة سنوية لها على الإطلاق.

وذكر المكتب أن متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 1.7% على أساس سنوي في يوليو، بعدما زاد 1.8% في مايو، بينما ارتفعت أسعار الإيجارات في لندن بنسبة 5.5%.

وفي هولندا، أعلنت دائرة الإحصاء الأربعاء، دخول البلاد في مرحلة الركود، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمرة الثانية على التوالي خلال الربع الثاني من العام، بنسبة 0.3%، الأمر الذي يعد أول ركود للاقتصاد الهولندي منذ جائحة كورونا.

وفي سياق آخر، ساعدت شركات التأمين في استقرار مؤشر “ستوكس يوروب 600″، بعد ارتفاع أسهمها عقب بيانات التضخم في بريطانيا، حيث ارتفعت أسهم كل من “أدميرال جروب” و”أفيفا” بنسبة 7.25% و0.85% على التوالي.