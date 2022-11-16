الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء على تراجع وسط ترقب مسار التضخم

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الأربعاء على تراجع، وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1% أو ما يعادل 4 نقاط ليصل إلى 430 نقطة.

أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية

كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 0.2% (-18 نقاط) عند 7351 نقطة، وهبط “داكس” الألماني بنحو 1% (-144 نقطة) إلى 14.234 ألف نقطة، وتراجع “كاك” الفرنسي 0.5% (-34 نقطة) مسجلًا 6607 نقاط.

جاء ذلك مع تقييم المستثمرين للتطورات الجيوسياسية وترقب مسار التضخم.

وقال سكرتير حلف الناتو “ينس ستولتنبرغ” إن الصاروخ الذي عبَر الأراضي البولندية أمس الثلاثاء وتسبب في مقتل شخصين من المرجح أن يكون صاروخًا أوكرانياً كان يستهدف الدفاع عن المناطق التي تستهدفها روسيا بعمليات صاروخية.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، ارتفع التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع إلى 11.1% خلال أكتوبر، وهو المستوى الأعلى في 41 عامًا.

وعلى جانب آخر، هبط سهم “مرسيدس بنز” بنسبة 6.2% اليوم، بعد إعلان الشركة خفض أسعار بعض سياراتها الكهربائية في الصين.