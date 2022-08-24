الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء على ارتفاع مع تقييم تعليقات مسئولي «الاحتياطي الفيدرالي»

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية على نحو هامشي في ختام جلسة الأربعاء، وذلك مع تقييم المستثمرين للتعليقات الواردة من مسئولي “الاحتياطي الفيدرالي”.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2% مدعومًا بأسهم قطاع السلع المنزلية التي ارتفعت بنسبة 1.2% لتقود مكاسب المؤشر، في حين انخفضت أسهم قطاع التعدين بنسبة 1.8%.

أداء الأسهم الأوروبية الأربعاء

وقفز سهم شركة أفيفا البريطانية لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 27%، بعد أن أوضحت شركة شنايدر الفرنسية أنها تدرس صفقة شراء.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.16% أو ما يعادل 0.70 نقطة إلى 432.05 نقطة، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.20% أو 25.83 نقطة إلى 13220.06 نقطة،

وارتفع أيضًا “CAC 40” الفرنسي بنسبة 0.39% أو 24.74 نقطة إلى 6386.76 نقطة، في حين انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.22% أو 16.60 نقطة إلى 7471.51 نقطة.

على صعيد آخر، أكد رئيس الفيدرالي بمدينة “مينابوليس” “نيل كاشكاري” التزام الفيدرالي بإعادة التضخم إلى المستهدف من خلال سياسة التشديد النقدي، مشيرًا إلى أن القلق الأكبر يكمن في استمرار الضغوط التضخمية.

وتأتي هذا التعليقات قبيل الخطاب الذي سيلقيه “جيروم باول” رئيس الفيدرالي خلال مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي السنوي.