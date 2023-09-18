الأسهم الأوروبية تغلق الأثنين منخفضة بحدة بقيادة المؤشر الفرنسي كاك

سجلت مختلف مؤشرات الأسهم الأوروبية خسائر قوية عند الإغلاق، بقيادة المؤشر الفرنسي كاك ، إذ تراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.2%.

وبجانب هذا، تراجع المؤشر الألماني داكس بحوالي 1.1%.

تراجع المؤشر الفرنسي كاك

وكان المؤشر البريطاني فوتسي 100 هو الأقل تضررا بين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق وبخسائر تصل إلى 0.8% فقط.

وهبط مؤشر MIB الإيطالي بنسبة 1.3% بنهاية التداولات، كما هبط مؤشر IBEX الإسباني بمقدار 0.9%

وكان المؤشر الفرنسي كاك هو الأكثر خسائرا بين الأسهم الأوروبية وبنسبة تصل إلى 1.5% بنهاية التداول.

وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد ارتفعت في ختام جلسة الجمعة، بدعم بيانات إيجابية من الصين ، والتوقعات بقرب توقف تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو، حيث صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.25% إلى 461.9 نقطة، مع مكاسب قطاعي التعدين والسيارات، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1% تقريبا.

وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بمقدار 0.5% إلى 7711 نقطة، وأيضا، صعد مؤشر داكس الألماني 0.55% مسجلا 15893 نقطة، وكذلك، ارتفع كاك الفرنسي بحوالي 0.95% ليستقر عند مستوى 7378 نقطة.