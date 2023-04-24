الأسهم الأوروبية تغلق الأثنين مستقرة مع انتظار إعلان نتائج أعمال الشركات

غلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الإثنين، مع انتظار إعلان نتائج أعمال الشركات وبعد صدور بيانات اقتصادية.

واستقر مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي عند 469.9 نقطة، كما لم يشهد “فوتسي 100” البريطاني تغييرًا يذكر مسجلًا 7912 نقطة.

وانخفض مؤشر “داكس” الألماني بنحو 0.1% أو 17 نقطة عند 15.863 ألف نقطة، وتراجع “كاك” الفرنسي بنسبة طفيفة تبلغ 0.04% ما يعادل 3 نقاط إلى 7573 نقطة.

انتظار إعلان نتائج أعمال الشركات

وكشفت بيانات أن مؤشر “إيفو” لثقة الأعمال في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف خلال أبريل، ليسجل 93.6 نقطة من 93.2 نقطة في مارس الماضي.

وسجل سهم شركة تكنولوجيا الصحة “فيليبس” ارتفاعًا بنحو 13.8%، بعد إعلان تسجيل إيرادات أفضل من التوقعات.

ومن المقرر أن تصدر هذا الأسبوع نتائج أعمال شركات مثل “باركليز” و”دويتشه بنك” و”نستله” وغيرها.