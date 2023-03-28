الأسهم الأوروبية تغلق الأثنين مرتفعة برغم توقعات الركود في منطقة اليورو

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا قويا بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، برغم توقعات الركود في منطقة اليورو .

ارتفع مؤشر ستوكس ٦٠٠ بنسبة 1.1% بنهاية التعاملات الأوروبية.وصعد المؤشر الألماني داكس بحوالي 1.2% عند الإغلاق.

الركود في منطقة اليورو

وكان مؤشر كاك الفرنسي CAC الأقل ارتفاعا بين الأسهم الأوروبية بنسبة 0.9%.وصعد المؤشر الإيطالي MIB يصعد بحوالي 1.2%.

وحقق مؤشر فوتسي 100 البريطاني يحقق ربحا بنسبة تصل إلى 1.0% فقط.

وكان المؤشر الإسباني IBEX الأكثر ارتفاعا بين الأسهم الأوروبية بحوالي 1.4%.

وفي وقت سابق، أشارت توقعات مجموعة من خبراء الاقتصاد بكبرى البنوك الاستثمارية الأمريكية إلى احتمال تعثر الانتعاش القوي لأداء الأسهم الأوروبية خلال الفترة المقبلة، مدفوعا بركود اقتصاد منطقة اليورو المحتمل إضافة إلى تحقق التأثير التراكمي لتشديد السياسة النقدية.