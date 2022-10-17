الأسهم الأوروبية تغلق الأثنين مرتفعة مع تقييم المستثمرين لقرارات الحكومة البريطانية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الإثنين على ارتفاع، وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.8% أو ما يعادل 7 نقاط ليسجل 398 نقطة.

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.9% (+61 نقطة) عند 6920 نقطة، وزاد “داكس” الألماني بنحو 1.7% (+211 نقطة) إلى 12.649 ألف نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي 1.8% (+108 نقاط) مسجلًا 6040 نقطة.

الأسهم الأوروبية الأثنين

جاء ذلك مع تقييم المستثمرين لتراجع الحكومة البريطانية عن سياساتها المالية.

وتعافى الجنيه الإسترليني وأسعار السندات الحكومية البريطانية اليوم، بعد إعلان وزير المالية البريطاني “جيرمي هانت” التراجع عن معظم الخطط المعلنة في نهاية شهر سبتمبر الماضي، ما يشمل استمرار خطط رفع الضرائب على الشركات في العام المقبل.

كما استفادت البورصات الأوروبية من الصعود القوي لسوق الأسهم في الولايات المتحدة خلال مستهل جلسة اليوم، وسط تفاؤل بشأن مسار الاقتصاد ووسط استمرار صدور نتائج أعمال البنوك.