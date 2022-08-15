الأسهم الأوروبية تغلق الأثنين مرتفعة مع صعود سهم «أسترازينيكا»

أغلقت الأسهم الأوروبية أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع، حيث تستكمل اتجاهها الإيجابي الذي شوهد في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% أو نقطة واحدة تقريبًا عند 442 نقطة، كما زاد “فوتسي 100” البريطاني 0.1% (+8 نقاط) مسجلًا 7509 نقاط.

وصعد مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.1% (+20 نقطة) إلى 13.816 ألف نقطة، في حين ارتفع “كاك” الفرنسي 0.2% (+16 نقطة) عند 6569 نقطة.

أداء الأسهم الأوروبية

وارتفع سهم “أسترازينيكا” بأكثر من 2% بعدما أعلنت شركة الأدوية أن عقارها للسرطان “Enhertu” الذي تم تطويره مع اليابانية “دايتشي سانكيو” أدى إلى تأخير تطور شكل من أشكال سرطان الثدي المتقدم في المرضى الذين تم علاجهم سابقًا.

كما صعد سهم “تيليكوم ايطاليا” بنسبة 6% ليتصدر مؤشر “ستوكس 600” الرئيسي، بعد الأنباء التي تفيد بأن الحزب اليميني المتطرف “برازرز أوف إيطالي” – الذي يتصدر استطلاعات الرأي – قد يجعل شركة الجوالات ملكية خاصة.

على جانب آخر، أغلق سهم السويدية “ستورسكوجين جروب” منخفضًا بحوالي 10%، قبل إصدار نتائج أعمال الشركة للربع الثاني يوم الثلاثاء.

وتضررت معنويات المستثمرين نسبياً في أسواق الأسهم العالمية بفعل بيانات صينية تشير إلى تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويترقب المستثمرون غدًا الثلاثاء صدور بيانات الميزان التجاري في منطقة اليورو، ومعدل البطالة ومتوسط التغير في الدخل بالمملكة المتحدة، بالإضافة لمؤشر “زد إي دبليو” للثقة الاقتصادية بألمانيا.