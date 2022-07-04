الأسهم الأوروبية تغلق الأثنين مرتفعة بدعم من أسهم شركات النفط والغاز

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الإثنين الرابع من يوليو على ارتفاع بدعم من ارتفاع أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 4.1% ورغم تراجع أسهم التكنولوجيا بنحو 1%.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.61%، فيما صعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.4%، وأنهى مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني الجلسة على مكاسب بنسبة 0.89%.

فيما تراجع مؤشر داكس الألماني وحيداً بنحو 0.31%.

وارتفعت أسهم شركات هاربور انرجي وشل وبي بي بأكثر من 5%.

هذا وأظهرت البيانات أن التضخم السويسري لامس أعلى مستوى له في 29 عاما عند 3.4% في يونيو.

فيما كشفت بيانات منفصلة أن الميزان التجاري الألماني سجل عجزاً بمليار يورو في مايو مقابل توقعات بفائض مقداره 2.7 مليار يورو.

هذا وتعود البنوك المركزية إلى الواجهة مجدداً هذا الأسبوع، إذ يكشف الاحتياطي الفدرالي محضر اجتماعه الأخير يوم الأربعاء، وكذلك البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.