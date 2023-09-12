الأسهم الأوروبية تغلق الأثنين مرتفعة وسط ترقب البيانات الاقتصادية

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الإثنين، وسط ترقب الأسواق لأسبوع حافل بإصدارات البيانات الاقتصادية حول العالم.

وارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.35% إلى 456.21 نقطة، بفضل ارتفاع مؤشر قطاع السلع الأساسية بنسبة 2.5% خلال التداولات بدعم من ارتفاع أسعار المعادن.

وارتفع “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.25% إلى 7496 نقطة، وزاد “داكس” الألماني بنسبة 0.35% إلى 15800 نقطة، كما زاد “كاك” الفرنسي بنسبة 0.50% إلى 7278 نقطة.

ترقب البيانات الاقتصادية

وقال وزير الخزانة البريطاني، الإثنين، إن أولوية الحكومة حاليًا هي خفض التضخم، لذلك سيكون هذا هو محور بيان الخريف في نوفمبر، بدلاً من ضخ المزيد من الأموال الإضافية لمساعدة المواطنين.

وأضاف “هانت” خلال حديثه إلى تلفزيون “بلومبرج”، أنه من غير المرجح أن يكون لديه القدرة المالية هذا الخريف لدعم تخفيضات ضريبية أو لزيادة الإنفاق.

وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو للعامين الحالي والمقبل، بينما عززت تقديراتها للتضخم بشكل طفيف لعام 2024.

ووفقًا للتقديرات الصادرة الإثنين، فمن المتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بمقدار 0.8% فقط هذا العام، و1.4% في 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1% و1.7% على الترتيب.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، طلبت شركة “شيفرون” الأمريكية من الجهات التنظيمية المساعدة في حل نزاعها مع نقابات العمال بمواقع الغاز الطبيعي المسال في أستراليا مع استمرار إضرابات عمالية جزئية.

إضراب العمال

وتتابع الأسواق الأوروبية إضراب العمال في منشآت “شيفرون” لإسالة الغاز الطبيعي إثر الاضرابات المحتملة في أسعار الطاقة الأوروبية، والتي ارتفعت اليوم للجلسة الثالثة على التوالي نتيجة التصعيد.

وعلى مستوى البيانات الاقتصادية، تترقب الأسواق اجتماع المركزي الأوروبي الخميس المقبل لإقرار سعر الفائدة، بينما تشير تقديرات وكالة “رويترز” إلى توقع الأسواق زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%.

وتصدر بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في أمريكا يومي الأربعاء والخميس، قبل نحو أسبوع من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لإقرار مصير الفائدة.