الأسهم الأوروبية تغلق الأثنين متراجعة مع استعداد المستثمرين لقرارات الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية الأثنين مع استعداد المستثمرين لقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا، في حين أثر ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الصين على المعنويات أيضا.



أداء الأسهم الأوروبية



وبحسب “رويترز” تراجع المؤشر ستوكس 600 عند الإغلاق 0.5 في المائة.



وفي الأسبوع الماضي، سجل المؤشر أول انخفاض أسبوعي له في ثمانية أسابيع، حيث طغت المخاوف من ركود عالمي وشيك بسبب الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة على أثر التفاؤل بشأن تخفيف القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في الصين.



وستكون الأيام المقبلة اختبارا رئيسا للأسواق التي كانت تعلق آمالها على البنوك المركزية التي تعمل على تقليص وتيرة وحجم رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الماضي خففت من بعض هذه التوقعات.



ومع ارتفاع حالات كوفيد-19 التي تثير مخاوف من تعطيل النشاط الاقتصادي الصيني، أثرت الشركات الصناعية وبعض شركات سلع الرفاهية المنكشفة على الصين مثل (إل.في.إم.إتش) على المؤشر ستوكس 600.



وهبطت أسهم المناجم بنسبة 1.7 في المائة، مع تراجع أسعار النحاس بسبب المخاوف الاقتصادية في الصين، المستهلك الرئيس للمعدن وبسبب عدم اليقين بشأن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.