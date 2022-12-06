الأسهم الأوروبية تغلق الأثنين متراجعة مع القلق حيال رفع الفائدة

سيطر الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع القلق حيال استمرار رفع معدلات الفائدة.

وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.4% أو ما يعادل نقطتين تقريبًا عند 441 نقطة.

وفي حين صعد “فوتسي 100” البريطاني 0.1% (+11 نقطة) إلى 7567 نقطة، انخفض “داكس” الألماني بنحو 0.6% (-81 نقطة) مسجلًا 14.447 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي بنحو 0.7% (-45 نقطة) عند 6696 نقطة.

أداء الأسهم الأوروبية

وتتبعت البورصات الأوروبية الخسائر في “وول ستريت” اليوم، بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر استمرار قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، ما يدعم التوقعات بتواصل رفع الفائدة.

وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 13 و14 ديسمبر الجاري، وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس.

وعلى الجانب الأوروبي، توقع “جابرييل مخلوف” عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ارتفاع معدلات الفائدة في منطقة اليورو 50 نقطة أساس خلال اجتماع هذا الشهر.

وكشفت بيانات “يوروستات” اليوم تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1.8% في أكتوبر الماضي على أساس شهري، مقابل توقعات كانت تشير لهبوط 1.7%.