الأسهم الأوروبية تغلق الأثنين متراجعة وسط الاندفاع صوب أصول الملاذ الأمن

أغلقت معظم أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض، الاثنين، إذ أدت الاشتباكات الدائرة في الشرق الأوسط إلى الاندفاع نحو أصول الملاذ الآمن مثل السندات والذهب كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة.

الاندفاع صوب أصول الملاذ الآمن

وهبط المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة في ختام التعاملات ، وسجلت أسهم قطاعي الكيماويات والسفر والترفيه أكبر الخسائر.

وعزف المستثمرون على مستوى العالم عن المخاطرة وسط الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي فاقمت من حالة الغموض السياسي في الشرق الأوسط وأثارت المخاوف بشأن إمدادات النفط.

وقفز مؤشر قطاع الطاقة 2.2 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط ثلاثة بالمئة لتسجل أكثر من 85 دولارا للبرميل، مما أبقى السوق الأوسع تحت ضغط بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم.

وتراوحت مكاسب أسهم شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية مثل شركة ساب السويدية وليوناردو الإيطالية وراينميتال الألمانية بين 4.7 و7.2 بالمئة على خلفية احتمالات باستمرار الصراع العسكري لفترة طويلة.

وهبطت أسهم شركات الطيران، بما في ذلك آي.إيه.جي مالكة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) وإير فرانس كيه.إل.إم ولوفتهانزا، بما بين 2.7 و4.8 بالمئة بسبب المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود.