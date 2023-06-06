الأسهم الأوروبية تغلق الأثنين متراجعة وسط جني المستثمرين للأرباح

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الإثنين، مع جني المستثمرين للأرباح بعد تعافيها الأسبوع الماضي، إذ أثارت أنباء عن ضعف نشاط الشركات الأمريكية مخاوف التباطؤ الاقتصادي، في حين ارتفعت أسهم شركات الاتصالات.

جني المستثمرين للأرباح

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.4% بعد أن أظهر مسح أن قطاع الخدمات الأمريكي نما بالكاد في مايو بينما ارتفعت طلبيات المصانع بأقل من المتوقع، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء رويترز.

وقال ستيف سوسنيك كبير المحللين الاستراتيجيين لدى إنتراكتيف بروكرز “هناك قدر ضئيل من جني الأرباح بعد بعض التحركات التي قمنا بها في الآونة الأخيرة”.

وأضاف “التقارير الاقتصادية التي حصلنا عليها من جميع أنحاء العالم (تشير) إلى اقتصاد متباطئ إلى حد ما”.

وارتفعت أسهم الاتصالات في أوروبا 0.4% بعد أن كانت سجلت يوم الجمعة أسوأ أداء لها خلال جلسة في 15 شهرا.

صعود سهم إنديفور

وتصدر سهم إنديفرور المؤشر ستوكس 600 بعد أن قفز 7.8% على أثر موافقة شركة الأدوية على دفع تعويض 102.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية متعلقة بعقار لعلاج الإدمان.

كما قفز سهم أسوس 7.1% بعد تقرير يفيد بأن شركة بيع الأزياء بالتجزئة تلقت عرض استحواذ بقيمة مليار جنيه إسترليني من شركة ترينديول المنافسة المدعومة من علي بابا.

وهوى سهم مجموعة فيابلاي 62.7%، وهو مستوى قياسي منخفض، بعد أن حذرت شركة البث السويدية من ضعف بيئة الأعمال وقالت إنها ستعين مديراً تنفيذياً جديداً لها.

وارتفع سهم فولفو للسيارات ومقرها السويد 6.9% بعد إعلانها زيادة مبيعاتها لشهر مايو 31% على أساس سنوي