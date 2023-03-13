الأسهم الأوروبية تغلق الأثنين متراجعة وسط انهيار سيليكون فالي بنك

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات اليوم الإثنين على هبوط بأكثر من 2%، مع تداعيات أزمة انهيار “سيليكون فالي بنك” الأمريكي.

وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 2.4% أو ما يعادل 11 نقطة ليغلق عند 442.8 نقطة.

الأسهم الأوروبية

كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 2.6% (-199 نقطة) إلى 7548 نقطة، وتراجع “داكس” الألماني 3.04% (-468 نقطة) عند 14.959 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي 2.9% (-209 نقاط) مسجلًا 7011 نقطة.

وتعرض قطاع البنوك في أوروبا لأكبر هبوط يومي في أكثر من عام، حيث انخفض بنحو 5.6% اليوم في أكبر وتيرة تراجع منذ مارس 2022.

وجاءت خسائر الأسهم الأوروبية مع إعلان بنك “إتش إس بي سي” موافقته على شراء الذراع البريطانية للبنك الأمريكي الذي يركز على التكنولوجيا مقابل سعر رمزي يبلغ “إسترليني واحد”.

وسجل سهم “إتش إس بي سي” تراجعًا 4% عند الإغلاق، كما انخفض سهم “كوميرزبنك” بنسبة 12.7%، وتراجع “كريدي سويس” بنحو 9.6%.