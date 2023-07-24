الأسهم الأوروبية تغلق الأثنين متباينة وسط تباطؤ النشاط الاقتصادي

أغلقت الأسهم الأوروبية، على تباين في ختام تعاملات اليوم الأثنين، بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي فى كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا على مدار الشهر الحالي، ما عزز من مخاوف الركود الأوروبي.

انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” الأوروبي، بنسبة 0.20% في نهاية جلسة اليوم الاثنين، ليغلق عند 4383 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.20% إلى 7678 نقطة.

من ناحية أخرى، استقر مؤشرا “داكس” الألماني و”كاك” الفرنسي عند 16190 و7427 نقطة على الترتيب.

كذلك تترقب الأسواق اجتماع المركزى الأوروبي، الخميس المقبل لتحديد مسار البنك في محاربة التضخم في المستقبل، والمرجح الإعلان خلاله عن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.