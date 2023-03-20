الأسهم الأوروبية تعوض خسائرها المبكرة واستمرار تراجع قطاع البنوك

عوّضت الأسهم الأوروبية الخسائر التي تكبدتها، في وقت سابق يوم الاثنين، لكن أسهم البنوك لا تزال منخفضة، متجاهلة تحركات البنوك المركزية لتعزيز تدفق الدولار الأمريكي عبر الأسواق المالية والإنقاذ الطارئ لبنك “كريدي سويس” من قِبل منافسه السويسري «يو بي إس».

وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.3 نقطة مئوية، وارتفع كل من مؤشر «داكس» الألماني، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبتي 1.12% و1.27% على الترتيب، وزاد مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.79%.

في المقابل، انخفض مؤشر «ستوكس يوروب» للبنوك، الذي يعكس أداء 42 بنكًا كبيرًا في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بنسبة 1.6%.

وتراجع سهم «يو بي إس»، بنحو 8.8%، بعدما وافق، يوم الأحد، على شراء «كريدي سويس» مقابل 3.25 مليار دولار، بينما هبطت أسهم «كريدي سويس» بنسبة 60% تقريباً في منتصف التعاملات الصباحية.

أداء الأسهم الأوروبية

قال البنك الوطني السويسري، في بيان، إن الاتفاقية ستؤمّن الاستقرار المالي، وتحمي الاقتصاد السويسري، إذ إن «كريدي سويس» هو أحد 30 بنكًا لها أهمية خاصة بالنظام المالي العالمي.

وبعد ساعات فقط من الإعلان عن الصفقة، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي والعديد من البنوك المركزية الكبرى الأخرى عن جهود منسقة لتعزيز السيولة في النظام المالي العالمي؛ بهدف الحفاظ على تدفق الائتمان إلى الأُسر والشركات.

ورغم أنه كان الهدف من الصفقة تهدئة ذعر السوق الذي أحدثه فشل أحد أكبر بنكين أمريكيين، في وقت سابق من هذا الشهر، لكن المستثمرين شعروا بالقلق من الخسائر التي فُرضت على مالكي سندات «كريدي سويس» بقيمة 17 مليار دولار كأحد شروط الإنقاذ.

وقال ليون كي، الرئيس الإقليمي لأبحاث التكنولوجيا المالية لدى «دايوا كابيتال ماركتس» لشبكة سي إن إن: «تجنبت صفقة الاستحواذ إفلاسًا مفاجئًا، لكن ثمنها يعكس المشكلات المعقدة التي واجهها كريدي سويس.”