الأسهم الأوروبية تعاود بلوغ قممها القياسية بدعم من تهدئة الصراع الأمريكي الإيراني

تبدد مخاوف الركود في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا

انتعشت الأسهم الأوروبية لتعاود بلوغ قممها القياسية الخميس بدعم من إظهار الولايات المتحدة وإيران الرغبة في تجنب تصعيد الصراع.

ويأتي هذا بدعم من انتعاش توقعات بإبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الصيني الأمريكي بحلول الأسبوع القادم.

مؤشر داكس

ومن بين الأسهم الأوروبية ،ارتفع مؤشر داكس الألماني الحساس للتجارة بنسبة 1.3% ليتفوق على المؤشرات الأقليمية المنافسة.

واستفاد المؤشر من الناتج الصناعي الذي ارتفع في نوفمبر ليتخطى التوقعات مما بدد المخاوف بشأن الركود في ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا.

وقال ستيفن هولدن المدير التنفيذي لدى شركة كوبلي فند ريسرتش :” تمت استعادة الثقة بوتيرة ثابتة في أوروبا”.

عوائد كبيرة

وأضاف:” يتجه المستثمرون لتحقيق عوائد كبيرة جغرافيا وقطاعيا.

وذلك بدعم من انتعاش النمو الاقتصادي في ظل الاعتقاد شبه اليقيني بأن البنك المركزي الأوربي لن يرفع أسعار الفائدة خلال فترة طويلة قادمة.”

ستوكس أوربا 600

وارتفع مؤشر ستوكس أوربا 600 ليصل إلى قمة قياسية في جلسة الخميس مسجلا الصعود الثالث له على التوالي.

وارتفع المؤشر الاسترشادي ليحقق أفضل مكسب سنوي العام الماضي منذ إندلاع الأزمة المالية.

لكن المؤشر خسر نسبة 2% نزولا من قممه القياسية بعد مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني. وتسببت الحادثة في إشعال مخاوف اندلاع صراع شامل في المنطقة.

مؤشر التكنولوجيا

وارتفع مؤشر التكنولوجيا ليحلق قريبا من أعلى مستوياته خلال 19 عاما كما انضم للقطاعات الأوروبية الثانوية صاحبة الأداء الأفضل.

وارتفعت أسهم شركة ديلوج لتصنيع أشباه الموصلات كما ارتفعت أسهم شركة أفاست المصنعة لبرمجيات مكافحة فيروسات بنسبة 3% لكلا منهما، وذلك بعد أن رفع مركز بحوث بنك أوف أمريكا مستهدفاته السعرية لكلا السعرين.

بيع التجزئة

وتراجع أداء شركات بيع التجزئة البريطانية تحت ضغط من تقارير أظهرت تراجع مبيعاتها خلال فترة الكريسماس.

وعانت متاجر ماركس أند سبنسر من أسوأ أداء خلال العام بأكمله جراء تزايد الفاقد في قسم الأغذية وضعف مبيعاتها في مجال ملابس الرجال والهدايا.

تيسكو

وارتفعت مبيعات تيسكو الشركة الأكبر في بريطانيا لبيع التجزئة بنسبة 0.1%، وتكفي النسبة الأخيرة للتفوق على منافسيها الرئيسيين في ظل مرور الشارع بأسوأ أوضاع خلال سنوات، وارتفعت أسهمها بنسبة 1%.

وقادت المكاسب شركة أرجنيكس المقيدة ببورصة بروكسل والعاملة في مجال تطوير العلاج المناعي.