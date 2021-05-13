بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تعاود الهبوط الخميس بفعل تنامي مخاوف التضخم

هبط المؤشر "ستوكس 600 " للأسهم الأوروبية بنسبة 1.0% ليزداد بعدًا عن أعلى مستوياته على الإطلاق.
محمد عبد السند 11:59 ص, الخميس, 13 مايو 21 11:59 ص, الخميس, 13 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في جلسة تداولات اليوم الخميس، مقتفية إثر موجة بيع في “وول ستريت”، إذ أفزع الارتفاع السريع للتضخم في الولايات المتحدة، المستثمرين، في حين ضغَط انخفاض أسعار السلع الأساسية على أسهم شركات التعدين ذات الثقل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 1.0% ليزداد بعدًا عن أعلى مستوياته على الإطلاق.

وخسر قطاعا الموارد الأساسية والنفط والغاز، اللذان كانا من أكبر الرابحين في الآونة الأخيرة؛ على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أكثر من 2%، إذ أدى صعود الدولار إلى انخفاض أسعار المعادن والنفط.

اقرأ أيضا  الأسهم الأمريكية تصعد الجمعة وسط مكاسب أسبوعية

وتراجع سهم العلامة التجارية البريطانية الفاخرة “بربري” بنسبة 8.8% بعد إعلان انخفاض المبيعات السنوية عشرة بالمئة تحت وطأة جائحة فيروس كورونا “كوفيد- 19”.

أسعار المستهلكين

سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة في حوالي 12 عامًا في أبريل، إذ أسهم ازدهار الطلب في ظل إعادة فتح الاقتصاد في التصدي لقيود العرض، وهو ما قد يغذّي مخاوف سوق المال منذ فترة طويلة من ارتفاع التضخم.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تصعد الأثنين بقيادة شركات التعدين

وقالت وزارة العمل، الأربعاء، إن المؤشر العام لأسعار المستهلكين قفز 0.8%، الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2009، بعد ارتفاعه 0.6% في مارس.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر 0.2% في أبريل.

وفي الاثني عشر شهرًا حتى نهاية أبريل قفز مؤشر أسعار المستهلكين 4.2%، وتلك هي أكبر زيادة منذ سبتمبر 2008 وأعقبت ارتفاعًا بلغ 2.6% في مارس.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

المؤشرات الأمريكية تهبط الأربعاء بقيادة ستاندرد اند بورز

أيمن عزام 1:20 ص, الخميس, 13 مايو 21

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء وسط مكاسب لقطاع الطاقة

أيمن عزام 12:39 ص, الخميس, 13 مايو 21

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء بعد أسوأ موجة بيع شهدتها في 2021

محمد عبد السند 1:36 م, الأربعاء, 12 مايو 21

الأسهم الأمريكية تتراجع الثلاثاء وسط نقص العمالة

أيمن عزام 9:41 ص, الأربعاء, 12 مايو 21

الأسهم الأوروبية تهبط الثلاثاء بقيادة قطاعات السفر والتجزئة والتكنولوجيا

أيمن عزام 9:44 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

اكتساح نسائي لانتخابات صندوق حماية المستثمر

منى عبدالباري 5:18 م, الثلاثاء, 11 مايو 21