الأسهم الأوروبية تصعد وسط توقعات بانتعاش الاقتصاد الصينى

شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعا عند الفتح اليوم الجمعة مدعومة بآمال تحقيق تعاف اقتصادي في الصين عززه إعلان البنك المركزي عن مزيد من الحوافز، لكن مؤشر أسهم المنطقة يتجه صوب إنهاء الأسبوع منخفضا بفعل مخاوف الركود، بحسب وكالة رويترز.

وقادت أسهم قطاعي التعدين والطاقة المكاسب ودفعت مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية إلى الصعود 0.8 %. وقلص هذا الخسائر الأسبوعية إلى أقل من 1% فيما سيصبح خامس تراجع أسبوعي في سنة.

مبيعات التجزئة البريطانية تقفز على نحو غير متوقع في أبريل

وكشفت بيانات أن مبيعات التجزئة البريطانية قفزت على نحو غير متوقع في أبريل، لكن توقعات إنفاق المستهلكين ظلت منخفضة بقوة.

سهم ريتشمونت يهبط 10.5%

وتراجعت أسهم السلع الفاخرة إذ هوى سهم ريتشمونت 10.5%.

لكن الشركة قالت إن الطلب الأمريكي القوي على حليها وساعاتها عزز صافي أرباح الشركة ومبيعاتها في 12 شهرا حتى مارس.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة مع ارتفاع أسهم البنوك وشركات الموارد، والمنتجات الاستهلاكية، والتكنولوجيا في اليوم الأخير من أسبوع شهد تقلبات متزايدة بسبب مخاوف بشأن تأثير ارتفاع التضخم ورفع سعر الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 173.81 نقطة أو 0.56 % عند الفتح إلى 31426.94 نقطة.

واستهل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التعاملات على ارتفاع بواقع 26.97 نقطة أو 0.69 % عند 3927.76، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 154.18 نقطة أو 1.35 % إلى 11542.67 عند الفتح.

الأسهم الأوروبية تهبط 1.5 % أمس

وتراجعت الأسهم الأوروبية 1.5 % أمس الخميس مواصلة الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، إذ ألقت النتائج الضعيفة لشركات مبيعات التجزئة الضوء على أثر ارتفاع التضخم على أكبر اقتصاد في العالم.

وهبطت أسهم شركات البيع بالتجزئة الأوروبية، متبعة خطى نظيراتها الأمريكية، 2% تقريبا. وكانت أكبر خاسر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي. وواصل المؤشر تراجعه بعد انخفاضه 1% يوم الأربعاء.

وكان تراجع الأسهم واسع النطاق فهبطت أغلب المؤشرات الفرعية.

وحذرت شركات أوروبية للبيع بالتجزئة مثل تيسكو وسينسبري الشهر الماضي من تضرر أرباحها في العام بأكمله من ارتفاع الأسعار.

تراجع أسهم نستله وتيسكو ويونيليفر

وتراجعت أسهم نستله وتيسكو ويونيليفر بين 4.5 % و5.5 % أمس الخميس.

وهبط المؤشر ستوكس 600 بنحو 12 % منذ بداية العام بعدما زادت إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين من المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

من المتوقع أن تزيد أرباح الربع الأول للشركات المدرجة في المؤشر ستوكس 600 بنسبة 41.5 % عن العام الماضي، وفقا لبيانات رفينيتيف. وحتى يوم الثلاثاء، تجاوزت 68.4 % من نتائج الشركات توقعات السوق.