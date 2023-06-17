الأسهم الأوروبية تصعد وتسجل أفضل أداء أسبوعي في شهرين

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مدفوعة بزيادات في أسهم شركات السلع الفاخرة والأسهم الدفاعية في ختام أسبوع هيمنت عليه قرارات من بنوك مركزية كبرى، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% يوم الجمعة، وبالنسبة للأسبوع بأكمله، صعد المؤشر 1.5 بالمئة مسجلا بذلك أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين.

وزادت أسهم شركات السلع الفاخرة التي تركز على الصين مثل إل.في.إم.إتش وريتشمونت ما يقارب ثلاثة بالمئة لكل منهما مما عزز أداء المؤشر العام.

وصعد المؤشر كاك الفرنسي المدرجة عليه أسهم شركات كبرى للسلع الفاخرة 1.3 بالمئة وتصدر الرابحين في المنطقة بينما أغلق المؤشر داكس الألماني عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

وصعدت الأسهم الدفاعية، حيث زاد مؤشر أسهم الرعاية الصحية 0.9%، ومؤشر شركات المرافق 1.3 %ـ مسجلا أعلى مستوياته في أربعة أسابيع.

لكن أسهم شركة ترافيس بيركينز أكبر شركة بريطانية لتوريد مواد البناء هبط 6.7% إلى قاع المؤشر ستوكس بعد أن حذرت الشركة من تأثر الأرباح بالتحديات التي يشهدها سوق الإسكان في البلاد.