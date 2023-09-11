الأسهم الأوروبية تصعد قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية واجتماع المركزي الأوروبي

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة فضلا عن قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع للحصول على مزيد من الدلالات على مسار أسعار الفائدة العالمية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط واحدا بالمئة تقريبا الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس آب، والتي من المقرر صدورها يوم الأربعاء وكذلك على نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وكان مؤشر قطاع التعدين أكبر الرابحين اليوم مرتفعا 2.2 بالمئة مع صعود أسعار المعادن وسط توقعات بتحسن الطلب من الصين.

وصعد سهم شركة كوفيسترو الألمانية 3.1 % بعد أن قالت شركة الكيماويات في وقت متأخر يوم الجمعة إنها دخلت في مناقشات مفتوحة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حول خطة استحواذ.