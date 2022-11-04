الأسهم الأوروبية تصعد في مستهل التداولات الجمعة بدعم من شركات السلع الفاخرة والتعدين

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية على صعود خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة الصباحية، بقيادة شركات السلع الفاخرة والتعدين، وسط آمال بأن تخفف الصين قريبًا قيودها الصارمة ذات الصلة بفيروس كورونا المستجدّ “كوفيد-19″، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر” ستوكس 600″ لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.7% بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش؛ بدعم من قفزة 3.2 % في أسهم التعدين قبل بيانات من المرجح أن تظهر أن الوظائف الجديدة بالولايات المتحدة كانت في أكتوبر عند أدنى مستوى في نحو عامين، فضلًا عن زيادة طفيفة بمعدل البطالة.

وارتفعت أسهم عمالقة السلع الفاخرة، بما في ذلك إل.في.إم.إتش، وكرينج، وبيرنو ريكار، وهيرميس إنترناشونال بما يتراوح بين 0.9 و2.5%.

وأشار تقرير إلى أن كرينج تُجري مناقشات في مرحلة متقدمة لشراء العلامة التجارية للأزياء “توم فورد”.

ولدى القطاعين انكشاف كبير على الصين؛ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وذكرت منشورات غير مؤكَّدة، جرى تداولها مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الصين قد تخفف قواعد كوفيد في مارس، ما عزَّز معنويات المستثمرين.