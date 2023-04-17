الأسهم الأوروبية تصعد في مستهل الإثنين قبل إعلان أرباح المزيد من البنوك الأمريكية الكبيرة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع توقعات المستثمرين بأن تستمر البنوك الأمريكية الكبيرة في الإعلان عن نتائج فصلية قوية هذا الأسبوع، بينما يتطلعون أيضا إلى أن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في أكثر من عام، كما بلغ المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية ذروته في 22 عاما.

وتصدرت أسهم قطاع التعدين الرابحين مع ارتفاعها 1.6 %، بينما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 0.6%.

وسيراقب المستثمرون عن كثب صدور مجموعة من تقارير الأرباح وعلى رأسها تلك الخاصة ببنوك جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وفاقت أرباح سيتي جروب وجيه.بي مورجان وويلز فارجو التوقعات الأسبوع الماضي مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة وهدوء المخاوف من تعرض النظام المصرفي لضغوط.

كما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وعلى رأسهم رئيسته كريستين لاجارد.

وارتفع سهم روفيو 17.8 % بعدما وافقت سيجا اليابانية على تقديم عرض بقيمة 706 مليون يورو لشراء شركة ألعاب الفيديو.