الأسهم الأوروبية تصعد في المستهل الجمعة بدعم من شركات السلع الأولية والفاخرة

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية على صعود خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة الصباحية، إذ عززت أنباء تخفيف الصين لقواعد كورونا الصارمة الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية والفاخرة، التي تلقت أيضا دعما من بيانات مبيعات وهوامش أفضل من المتوقع لـ “ريتشمونت”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.4 % بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، وصعد سهم ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة 10.9 بالمئة إلى قمة المؤشر.

وارتفعت أسهم الشركات الكبرى للسلع الفاخرة المنكشفة على الصين بما في ذلك إل.في.إم.إتش وكرينج وبيرنو ريكار بما يتراوح بين 1.2 و3.7 %، مما صعد بمؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.7%.

وقفز المؤشر الأوروبي لقطاع الموارد الأساسية 2.5 %، فيما قفزت أسهم الطاقة 0.4 % وسط ارتفاع لأسعار المعادن الأساسية والنفط.

وخففت الصين بعض قيود كوفيد، بما في ذلك خفض فترة الحجر الصحي للمخالطين والمسافرين الوافدين بيومين، وإلغاء معاقبة شركات الطيران التي تنقل عددا كبيرا من حالات الإصابة.

وتسود المعنويات الإيجابية الأسواق إلى حد كبير منذ الجلسة السابقة، بعدما عزز ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول الآمال في أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بشكل أقل في المستقبل.