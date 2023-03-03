الأسهم الأوروبية تصعد في المستهل الجمعة بفضل قطاع التكنولوجيا

استهلّت مؤشرات الأسهم الأوروبية على صعود خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة؛ مدعومة بصعود أسهم قطاع التكنولوجيا سريع التأثر بحركة الفائدة، مع إقبال المستثمرين على الأصول مرتفعة المخاطر بعد تصريحات من مسئول بمجلس الاحتياطي الاتحادي عن احتمال أن يتوقف البنك المركزي الأمريكي مؤقتًا عن تشديد السياسة النقدية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% في مستهل التعاملات مع صعود المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا 1.3%.

وتعززت معنويات المستثمرين، مساء أمس الخميس، بعدما قال رافائيل بوستيتش، رئيس بنك الاحتياطي في أتلانتا، إنه يفضل زيادة الفائدة بوتيرة “بطيئة ومطّردة” في المرحلة المقبلة والتوقف عن رفعها بحلول منتصف الصيف أو أواخره.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.3% وسط توقعات بأن يؤدي رفع القيود المرتبطة بكورونا في الصين إلى ارتفاع الطلب، وذلك بعدما أظهرت بيانات تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد.

وقفز سهم لوفتهانزا 4.4% بعدما تحولت شركة الطيران الألمانية إلى الربحية في 2022؛ مدعومة بارتفاع قوي للطلب على السفر الجوي.