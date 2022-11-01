الأسهم الأوروبية تصعد في المستهل الثلاثاء بدعم قطاع النفط

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية، حيث عززت أرباح شركة “بي.بي” أسهم قطاع النفط كما دعمت الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي-وتيرة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، معنويات المستثمرين.

وقفز المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 1.1 % بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش بعد أن أنهى أكتوبر المنصرم عند أعلى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع.

وارتفعت أسهم قطاعي النفط والغاز 1.5 % مع صعود سهم بي.بي 0.1 %، إذ أعلنت الشركة عن أرباح في الربع الثالث بواقع 8.15 مليار دولار متجاوزة التوقعات السابقة وعن عمليات إعادة شراء أسهم أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار.

وقفزت أسهم توتال إنرجيز 2.4 % إذ دعم ارتفاع أسعار النفط القطاع بشكل أوسع. وكانت شركتا بي.بي وتوتال إنرجيز من بين أكبر الرابحين على المؤشر الأوروبي.

وتتأهب أسواق الأسهم العالمية لاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين. ويتوقع المستثمرون زيادة بمقدار 75 نقطة أساس على سعر الإقراض يوم الأربعاء، لكن لا تزال هناك آمال بأن يعلن البنك المركزي عن زيادة أقل عند 50 نقطة أساس في ديسمبر.