الأسهم الأوروبية تصعد في المستهل الثلاثاء بدعم من قطاعات رئيسية

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية على ارتفاع بدعم من أسهم قطاعي المرافق والعقارات الرئيسيين، بعدما قلصت التصريحات التي أدلى بها عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الآمال في حدوث تحولٍ في سياسة البنك النقدية، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1 % بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش.

وصعد مؤشر المرافق 0.9 متصدرا ارتفاعات المؤشرات الفرعية، فيما زادت أسهم العقارات 0.4%.

وهبط سهم فودافون 4% بعدما خفضت توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة للعام بأكمله، وقالت إن الأرباح ستأتي عند الحد الأدنى من النطاق المستهدف. وهبط مؤشر الاتصالات الأوروبي خمسة في المئة.

ورجحت لايل برينارد نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الاثنين أن يخفض البنك قريبا معدلات رفع الفائدة، إلا أنها أكدت أن هناك “المزيد من العمل الذي يتعين القيام به”، في تصريحات جاءت قريبة من أخرى صدرت عن كريستوفر والر العضو بمجلس الاحتياطي الاتحادي في مطلع الأسبوع.