الأسهم الأوروبية تصعد في المستهل الأربعاء قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن الفائدة

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية على ارتفاع بدفعة من صعود سهم شركة نوفو نورديسك الدانمركية للأدوية، بينما تزايدت الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يلمح إلى إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية في اجتماعه في وقت لاحق اليوم‭ ‬الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.3% بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش مع تحقيق سهم نوفو نورديسك لقفزة بنسبة 4.5% مع رفع الشركة لتوقعاتها لأرباح العام بأكمله استنادا لمبيعات قوية لدواء السكري “أوزمبك” وإعلانها تحقيق أرباح أفضل من المتوقع.

وصعدت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.9% وصعد قطاع البنوك 0.4% قبل ما يتوقع أن يكون رابع رفع على التوالي من المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

لكن الاهتمام لا يزال منصبا على ما إذا كان المركزي الأمريكي قد يخفف من تشديد السياسة النقدية.