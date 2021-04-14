الأسهم الأوروبية تصعد فى مستهل تعاملات الأربعاء بدعم من نتائج أعمال إيجابية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية صعودا في جلسة تداولات اليوم الأربعاء ، إذ عوضت نتائج أعمال إيجابية لشركة البرمجيات الألمانية «ساب » وشركة صناعة السلع الفاخرة الفرنسية “إل.في.إم.إتش” مخاوف من انتكاس محتمل لبرنامج التطعيمات باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في القارة.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.1 % بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، وكانت أسهم قطاعي التكنولوجيا والسلع الشخصية والمنزلية من أكبر الرابحين.

وارتفع سهم “ساب” بنسبة 2.6 % بعد أن رفعت توقعات الأرباح للعام الحالي عقب إعلان نتائج الربع الأول التي أظهرت مكاسب في مبيعات الحوسبة السحابية.

وتقدم سهم “إل.في.إم.إتش” بنسبة 2.5 % بعدما انتعشت المبيعات بأسرع من المتوقع في مطلع 2021 مع استغلال المتسوقين في الولايات المتحدة والصين تخفيف قيود فيروس آ”كوفيد-19″.

وربحت أسهم شركات سلع فاخرة من بينها “كيرينج” و”ريتشمونت” و”هيرميس” ما بين 0.9 و1.9%.

وفي بريطانيا، نزل سهم “تيسكو ” 3% بعد أن اعلنت أكبر شركة تجزئة في البلاد تراجع أرباح العام بأكمله قبل خصم الضرائب 20%.

ارتفاع التضخم

شهد معدل التضخم ارتفاعاً في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ أغسطس 2012 خلال مارس الماضي.

وكشفت بيانات صادرة أمس الثلاثاء عن “مكتب إحصاءات العمل” الأمريكي عن أن ارتفع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.6% في الشهر الماضي على أساس شهري بعدما زاد بنسبة 0.4% في فبراير السابق له، ومقابل توقعات ارتفاعه بنحو 0.5%.

وقفز المؤشر 2.6% خلال مارس الماضي على أساس سنوي.

أما معدل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين فزاد 0.3% في مارس على أساس شهري، بعد ارتفاعه هامشيًا بنحو 0.1% في فبراير.

كما صعد مؤشر أسعار البنزين بنسبة 9.1% في مارس بينما ارتفعت أسعار الغذاء هامشيًا 0.1% خلال نفس الفترة.