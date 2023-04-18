الأسهم الأوروبية تصعد بفعل تعافي الصين والأنظار على نتائج البنوك الأمريكية

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية صعودا خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين للمزيد من تقارير أرباح البنوك الأمريكية لقياس مدى سلامة أوضاع القطاع، كما تعززت المعنويات بفعل التعافي الاقتصادي الأقوى من المتوقع في الصين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بعد أن بدأ الأسبوع بالتراجع عن أعلى مستوياته في عام منهيا مكاسب استمرت خمسة أيام.

وارتفعت أسهم البنوك 0.8% متعافية من خسائر القطاع يوم الإثنين.

وسجل الاقتصاد الصيني نموا بلغ 4.5% على أساس سنوي للربع الأول متجاوزا توقعات معظم خبراء الاقتصاد.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق يوم الثلاثاء صدور نتائج بنكي جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا، بينما من المقرر أن تصدر نتائج مورجان ستانلي يوم الأربعاء.

وصعد سهم بنك يو.بي.إس 1.1% مع يام البنك السويسري بإجراء تعديلات على برنامجه لإعادة شراء أسهم بقيمة ستة مليارات دولار في أعقاب استحواذه على بنك كريدي سويس.

كما ارتفع سهم إيزي جيت 3% بعد إعلان الشركة توقعات بأن أرباحها للعام ككل ستتجاوز توقعات السوق بدعم من حجوزات العطلات الصيفية والطلب القوي خلال عطلة عيد القيامة على الرغم من الإضرابات في فرنسا.

يترقب المستثمرون كذلك مسحا من معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زيو) من المقرر إصداره الساعة 0900 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يظهر المسح أن الظروف الاقتصادية في ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الأوروبي الأكبر، قد تحسنت في أبريل عن الشهر السابق.