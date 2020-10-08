بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد اليوم الخميس في مستهل التداولات

ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6% مسجلًا 367 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.1% إلى 5954 نقطة.
محمد عبد السند 12:05 م, الخميس, 8 أكتوبر 20 12:05 م, الخميس, 8 أكتوبر 20

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سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية صعودًا في مستهل تداولات اليوم الخميس، مع مراقبة مناقشات التحفيز الأمريكي.

وصعدت أسهم السفر والترفيه بنحو 1.7% لتقود القطاعات والبورصات الأوروبية للنطاق الأخضر.

وتلقّت الأسهم الأوروبية الدعم مع آمال موافقة الكونجرس على حزمة تحفيزية أصغر لدعم قطاع الطيران في الوقت الحالي، بعدما أعلن الريس الأمريكي تأجيل محادثات مشروع التحفيز الأوسع لما بعد انتخابات نوفمبر.

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واتبعت البورصات الأوروبية صعود العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعدما سجلت أفضل أداء يومي في 3 أشهر بجلسة أمس، بعد إعلان ترامب دعمه لتقديم 25 مليار دولار لمساعدة قطاع الطيران على التعافي.

وكشفت بيانات اقتصادية ارتفاع صادرات ألمانيا للشهر الرابع على التوالي بنحو 2.4% خلال أغسطس.

ارتفع مؤشر “ستوكس 600” بنحو 0.6% مسجلًا 367 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني “فوتسي” بنسبة 0.1% إلى 5954 نقطة.

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وارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنحو 0.8% إلى 13032 نقطة، فيما سجل المؤشر الفرنسي “كاك” ارتفاعًا بنسبة 0.6% إلى 4910 نقاط.

ترامب يخيب آمال المستثمرين

أصاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،آمال المستثمرين المتصاعدة في التوصل لاتفاق على حزمة تحفيز بالخيبة.

وأوقف الرئيس الأمريكي، أمس الأول الثلاثاء، المفاوضات مع المشرعين الديمقراطيين بشأن حزمة اقتصادية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا إلى ما بعد الانتخابات، رغم تنامي حالات الإصابة بالفيروس في الكثير من أنحاء البلاد قبيل موسم الإنفلونزا.

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وكتب ترامب على تويتر بعد يوم من مغادرته المستشفى الذي كان يعالج فيه من كوفيد- 19: “أمرت ممثليَّ بوقف التفاوض إلى ما بعد الانتخابات، وسنسن بعد فوزي مباشرة مشروع قانون تحفيز كبير يركز على الأمريكيين الكادحين والشركات الصغيرة”.

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بقلم محمد عبد السند

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